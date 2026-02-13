Muradiye Mevlevihanesi'nde İnşaat Tamamlandı - Son Dakika
Muradiye Mevlevihanesi'nde İnşaat Tamamlandı

13.02.2026 10:45
Edirne'de 2. Murat dönemine ait Muradiye Mevlevihanesi'nin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı.

Edirne'de 2. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin ihya çalışmalarında kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Muradiye Camisi'nin kuzeyinde yer alan mevlevihanede yeniden inşa süreci devam ediyor.

Harem dairesi, dede odaları ve kütüphaneden oluşan yapının kaba inşaatı tamamlanırken, semahane binasının kaba inşaatının ise yaklaşık yarısı bitirildi.

İkili yapının kaba inşaatlarının tamamlanmasının ardından geleneksel yapı tekniğine uygun olarak Horasan harcı imalatına geçilecek. Bu aşamanın ardından iç mekanlarda ince işçilik çalışmalarına başlanacak.

Ahşap yapının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Muradiye Mevlevihanesi

Osmanlı padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembeleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Mevlevihane 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde, mevlevihanenin şeyhleri Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

Kaynak: AA

