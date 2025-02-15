Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Soğuk hava nedeniyle kısmen donan şelale ve çevresi, dün etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Şelale ile çevresindeki kar örtüsü ve kırağı tutan ağaçlar, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Muradiye Şelalesi Karla Kaplandı - Son Dakika
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