Murat Boz, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nde sevenlerine şarkılarını söyledi

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Murat Boz sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Boz, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Boz, "Üzüleceksin", "İki Medeni İnsan" ve "Geri Dönüş Olsa" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Nevruz Park'ı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.