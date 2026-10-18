Murat Boz, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nde sevenlerine şarkılarını söyledi

Murat Boz, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sevenlerine şarkılarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Murat Boz, dün akşam Nevruz Park'ta konser verdi. Parkı dolduran müzikseverler, sanatçının 'Geri Dönüş Olsa' gibi sevilen şarkılarına eşlik ederek coşkulu bir akşam yaşadı.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Murat Boz sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Boz, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.
Boz, "Üzüleceksin", "İki Medeni İnsan" ve "Geri Dönüş Olsa" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Nevruz Park'ı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.
Kaynak: AA
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