Murat Emir'den TBMM'ye Torba Yasa Tepkisi - Son Dakika
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Murat Emir'den TBMM'ye Torba Yasa Tepkisi

28.05.2025 00:28
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CHP'li Emir, torba yasaların aceleye getirilmesine ve Anayasa Mahkemesi'nin iptallerine tepki gösterdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Biz burada Anayasa Mahkemesine kanun yetiştiriyoruz. Anayasa Mahkemesi de alelacele, çalakalem yasa yapıldığı için iptal etmek zorunda kalıyor. Birinci sorunumuz bu. 'İki üç gün sabahlara kadar çalışın, iki torba yasayı bitirin'. Niye? Bu torba yasalar 2023 yılının Aralık ayında iptal edildi.  15-16 ay sallandınız. Sizin grubunuzu yönetenler sallandı. Yapmadılar, şimdi 'sabah kadar çalışın' diyorlar. Siz köle misiniz? Siz emir eri misiniz, piyon musunuz? Siz milletvekilisiniz ya" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 29 maddeden oluşan Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü ve birinci bölümü üzerine görüşmeler tamamlandı. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'in çalışma programına tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Ben AK Partili arkadaşlarımla dertleşmek istiyorum. Normalde 5 çalışma günü var. Bu 5 çalışma gününde iki torba yasa, gelebilirse bir infaz yasası görüşeceğiz ve Meclis Başkanı seçeceğiz. Niye böyle oluyor? Ağır bir torba yasa baskısı altındayız. Niye; Anayasayı değiştirdiniz sonrasında KHK ile bütün devlet sistemini alt üst ettiniz. Anayasa Mahkemesi de haliyle iptal ediyor. Çoğunu yetkisizlikten iptal ediyor, siz de bunu tekrar düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ama yaparken tekrar Anayasayı çiğniyorsunuz. Anayasa Mahkemesi tekrar iptal etmek zorunda kalıyor. Biz burada Anayasa Mahkemesine kanun yetiştiriyoruz. Anayasa Mahkemesi de alelacele, çalakalem yasa yapıldığı için iptal etmek zorunda kalıyor. Birinci sorunumuz bu. İki üç gün sabahlara kadar çalışın, iki torba yasayı bitirin. Niye? Bu torba yasalar 2023 yılının Aralık ayında iptal edildi.  15-16 ay sallandınız. Sizin grubunuzu yönetenler sallandı. Yapmadılar, şimdi 'sabah kadar çalışın' diyorlar. Siz köle misiniz? Siz emir eri misiniz, piyon musunuz? Siz milletvekilisiniz ya.

"Bu Meclis'e kast eden bir AKP Meclis grup yönetimi var"

İçerisinde ne var; Anayasa Mahkemesi demiş ki 'bu yetkiyle rektör atayamazsın' diyor. Beklemiş beklemiş 70'e yakın rektör atamış son gün de getiriyor alelacele geçirin bunu, bayrama müjde verelim millete diyor. Bu şantaj. Bu Meclis'e kast eden bir AKP Meclis grup yönetimi var. Size şikayet ediyorum. Bir infaz yasası geçireceğiz. İnfaz yasası çok önemli bir şey, bir gün bile orada beklemek çok zor. Biz de CHP olarak buna katkı verelim dedik. Yapabilirseniz iki üç güne komisyona getireceksiniz yine alelacele hadi geçirin diyeceksiniz. Yasa yapmak, parlamento ciddi iştir, ciddi çalışmak gerekir. Bir defa infaz düzenlemesi dedikten sonra geri adım atmak doğru değil. Çekin torba yasaları getirin infaz yasasını konuşalım. İnsanları bayramdan önce evlerine gönderelim. Bu millet sizden bunları bekliyor siz torba yasaların peşindesiniz. Yanlıştır. Biz burada parlamento çalışsın diye mücadele ediyoruz ama parlamento halkın yarasına merhem olsun diye çalışıyoruz, sizin emir eriniz olmadığımız için de itiraz ediyoruz."

"Elimde olsa müdahale ederim gerçekten"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "Sayın grup başkanvekili grubumuzla ilgili birtakım ithamlarda bulundu. Ümit ediyorum ve umuyorum ki gecenin bu saatinde yarın yapacağımız grup başkanı, başkanvekili ve grup yönetimi seçimlerine müdahale olma olarak değerlendirilmesin. AK Parti kendi içerisinde bu seçimleri yarın yapacaktır" dedi.

Murat Emir ise, "Elimde olsa müdahale ederim gerçekten. Çünkü ben de nitelikli, kaliteli, çalışkan bir AKP grubu istiyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin maddelerinin görüşmelerine yarın saat 14.00'te devam edilecek.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Murat Emir, AK Parti, AK Parti, Son Dakika

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