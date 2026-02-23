Murat Emir'den 'yargı kumpası' tepkisi - Son Dakika
Murat Emir'den 'yargı kumpası' tepkisi

23.02.2026 20:01
CHP'li Emir, 38. Kurultay davasının İstanbul'a gönderilmesini, yargı kumpası olarak nitelendirdi.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin görülen ceza davasında dosyanın İstanbul'a gönderilmesine tepki göstererek, "Bu karar, somut delil bulamayınca HSK'nın başına getirilmek için sarayın Bakan atadığı Akın Gürlek'in 'adrese teslim' yargı kumpasıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin görülen ceza davasında yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakim ayarlandı, dosya kaçırıldı, kumpas kuruldu. 39'uncu Olağan Kurultayımızdan tam bir gün önce, 27 Kasım 2025 tarihli HSK kararnamesi ile Kurultay davasına bakan Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi hakimi değiştirilmişti. O hakim bugün davanın 3'üncü celsesinde Kurultay davası dosyasını İstanbul'a göndererek Saray operasyonunu tescilledi"

Bu karar, somut delil bulamayınca HSK'nın başına getirilmek için sarayın Bakan atadığı Akın Gürlek'in 'adrese teslim' yargı kumpasıdır. Bu karar iktidarı kaybettiğini bilen Saray rejiminin yargı eliyle yürüttüğü siyasi operasyonun ilanıdır.

Ne kurultay irademizi ne de hukuku sizin kirli kumpaslarınıza teslim etmeyeceğiz. Bu harami düzene boyun eğmeyeceğiz, adaleti mutlaka tesis edeceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
