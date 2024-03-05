Murat Kurum: 31 Mart'ta İstanbul'da kadınlar hesap soracak - Son Dakika
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Murat Kurum: 31 Mart'ta İstanbul'da kadınlar hesap soracak

Murat Kurum: 31 Mart\'ta İstanbul\'da kadınlar hesap soracak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Şile mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbulluların belediyecilik hizmetlerini beklediğini ancak bunun yerine getirilmediğini söyledi. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadınlara yönelik ayrıştırıcı dilini reddettiğini ve kadınların İstanbul'da sandıkları patlatacağını belirtti. Ayrıca, Kurum, İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayrımcılık yaptığını ve eser üretemediklerini ifade etti.

05.03.2024 18:27  Güncelleme: 18:29
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart'ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart'ta kadınlarımız İstanbul'da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek." dedi.

Kurum, Şile mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbulluların mevcut İBB başkanından en temel belediyecilik hizmetlerini beklediğini ancak bunun yerine getirilmediğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kadınlara hakaret ettiğini belirten Kurum, "Ekrem efendiye, 'Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor' dediler. Aynen şunu söyledi, 'Ev kadınları daha çok oy veriyor, kadınlar statüsünde demeyelim.' dedi. Ev kadınlarını kadın statüsünde kabul etmiyor. Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu nezaketsizlik, böylesine önemli bir makama hiçbir şekilde yakışmıyor. Kadınlarımıza, annelerimize yöneltilen bu ayrıştırıcı dili biz reddediyoruz." diye konuştu.

"Her şey değişir ama CHP zihniyeti değişmez." diyen Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri, başörtülü üzerinden açık-kapalı diye ayrımcılık yapanlar, şimdi de ev hanımlarını ayrıştırıyorlar. Hanımlarımızı kadın statüsünde değilmiş gibi değerlendirmeye çalışıyorlar. Senin ev kadınlarıyla alakalı ayırdığın, ayrıştırdığın, aşağıladığın insanların oyu, başka kadınların oyundan, başka vatandaşlarımızın oyundan daha az mı değerli ya?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayrımcılık yarışı yaptığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bir gün biriniz bedelli askerlik yapanları ayrıştırıyorsunuz. Orada bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorguluyorsunuz. Diğer gün biriniz 'ev hanımı' ve 'diğer hanımlar' diye ayrıştırarak milletimizi bölmeye çalışıyorsunuz. Bunların işi iş, eser yapmak değil. Bir gün de hayırda, hizmet üretmekte, bu millete faydalı bir iş yapmakta yarışın. Yarışamazlar. Yıllardır aynı tas aynı hamam. Sen belki bıkmamış olabilirsin ama bu millet senden bıktı, usandı. 31 Mart'ta İstanbul, Şile artık senden temelli olarak kurtulacak. Şile seni süresiz tatile gönderecek. 31 Mart geliyor, az kaldı. 31 Mart milletin hesap sorma günü. Sana 31 Mart'ta Şile, İstanbul bu kibirli dilinin hesabı soracak. 31 Mart'ta kadınlarımız İstanbul'da sandıkları patlatacak, sana en büyük dersi kadınlarımız verecek."

"Bu adamlar olsa olsa siyasetin karikatürü olurlar"

Ekrem İmamoğlu'nun "Ben metro fatihiyim" dediğini de anımsatan Kurum, mevcut İBB yönetiminin 5 yılda sadece 8 kilometre metro yaptığına dikkati çekti.

Dün Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattını hızlıca kendilerinin yapacaklarını söylediğini hatırlatan Kurum, "Bir anda, hepsi birden tüm trolleriyle beraber zıplamaya başladılar. 'Ya bu hattı biz açacağız.' diyorlar. Vatandaşlarımız 16 Mart'ta açacağız dedikleri ama kesinlikle açamayacakları o Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli duraklarında bekleyecekler. Bu algı belediyeciliği yapanların maskesini orada düşürecekler. Bu adamlar olsa olsa siyasetin konusu değil, karikatürü olurlar. Bunların yalan söyleyip, eser üretemedikleri gibi bir de bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, mitingin ardından alanın yanında bulunan MHP seçim ofisinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Kurum: 31 Mart'ta İstanbul'da kadınlar hesap soracak - Son Dakika

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