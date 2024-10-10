Murat Kurum'dan Teşekkür Mesajı

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'BAKAN KURUM'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis'inin kendisine Fahri Hemşehrilik Beratı vermesi sebebiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kurum, "Sevgili Başkanım, bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Oy birliği ile alınan bu karar nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Meclisine şükranlarımı sunuyorum. Malatya ve depremden etkilenen diğer tüm illerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Oradaki çalışmaları el ele omuz omuza yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.