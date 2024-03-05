Murat Kurum, gençlerle buluşmasında projelerini anlattı - Son Dakika
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Murat Kurum, gençlerle buluşmasında projelerini anlattı

Murat Kurum, gençlerle buluşmasında projelerini anlattı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle bir araya gelerek projelerini anlattı. Kurum, gençlere eğitim, iş kurma, beyaz eşya desteği gibi birçok konuda destek vereceklerini belirtti. Ayrıca dijital uygulamalarla gençlere iş olanakları sağlanacağını da söyledi.

05.03.2024 19:11  Güncelleme: 19:14
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bu ülkeyi, Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için dertliyiz. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız gençler." dedi.

Beykoz'da gençlerle kahve buluşmasında bir araya gelen Kurum, onlara okudukları bölümleri sordu ve sohbet etti.

Kurum, buradaki konuşmasında, gençleri her alanda yetiştirecek destekleri vereceklerini belirterek, "Üniversitede okuyan gençlere 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz, her yıl bunu güncelleyeceğiz. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğal gaz vereceğiz. İşini kurmak istiyorsanız 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Bugün bir yazılımcı için 100 bin lira, bilgisayarını alması, iki-üç arkadaşıyla birlikte iş kurması adına önemli bir adım. 100 bin paylaşımlı ofisi 39 ilçeye dağıtacağız. Gençlerimiz gelerek o paylaşımlı ofislerden yer alabilecekler, orada kendi işlerini kurabilecekler." diye konuştu.

İlk defa evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Öğrencilerimize yüzde 40 ulaşımda indirim desteği sağlayacağız. Gençlerimizin çalışabilmeleri için kütüphaneleri ve deney atölyelerini her ilçeye kazandıracağız. Mahalle ölçeğinde spor salonları, kıraathanelerimiz, kütüphanelerimiz, kafelerimiz sizlere hizmet verecek ve buralarda aynı zamanda kendinizi de yetiştirebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin istihdam hayatına zorlanmadan katılmalarını önemsediklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Dert insanın uykusunu bölüyor. Ne kadar güzel, yani dertli olacaksınız. Çalışma azminiz olacak, üretme azminiz olacak. Bu ülkeyi güçlü yarınlara hazırlama azminiz olacak. O yüzden biz dertliyiz, sizin gibi gençlerimize çok daha güzel bir geleceği sunmak için dertliyiz. Bu ülkeyi, Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için dertliyiz. Bunu da sizlerle birlikte yapacağız gençler. Bizim projemiz bu aslında, projemiz dertli olmak, projemiz çalışmak, projemiz üretmek. Bunu, samimi bir şekilde gençlerle kuracağımız Gençlik Merkezi'nde alacağımız kararlar ile yapacağız. 39 ilçeden arkadaşlarımız olacak ve o kararı da beraber uygulayacağız."

"Gençler, geleceğe daha güvenle bakmalı, umutla bakmalı"

Kurum, dijital uygulamalar ile gençlere iş olanaklarını sağlayacaklarını kaydetti.

İstanbul'da yaşanan sorunları çözmek için durmadan çalışacaklarının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okumak burada eziyet olmamalı. Burada yaşamak bir sorun, külfet olmamalı. Bunu çözmek için de çalışmak lazım. Gençler, geleceğe daha güvenle bakmalı, umutla bakmalı. Bunun için ofisler kuracaksın, 'dene-yap' atölyeleri kuracaksın, ilk işini kuracaklara sermaye vereceksin, burs vereceksin, çocukları çok farklı alanlarda yetiştireceksin, eğitim vereceksin hem okuyacaksınız hem çalışacaksınız."

Ayrıca Kurum, ziyarette bir gencin doğum günü kutlamasına katıldı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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