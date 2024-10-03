Muratlı'da Trafik Kazası ve Çorlu'da Gözaltılar - Son Dakika
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Muratlı'da Trafik Kazası ve Çorlu'da Gözaltılar

Muratlı'da refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı; Çorlu'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

03.10.2024 09:47
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Muratlı ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Y.K'nın kullandığı 39 LR 585 plakalı otomobil Mustafa Kemal Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde O.S'nin evinde arama yaptı.

Evindeki aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine E.T'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muratlı'da Trafik Kazası ve Çorlu'da Gözaltılar - Son Dakika

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