Muratpaşa Belediyesi'nden Özel İftar Sofraları

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu özel sofralarda yaşamak isteyenleri Antalya Lokantası'nda geleneksel tatlarla buluşturuyor. Şehir manzarasına karşı kurulan iftar sofralarında, Antalya'nın coğrafi işaretli lezzetleri sunuluyor.

Antalya, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfak kültürüyle de ön plana çıkıyor. Muratpaşa Belediyesi, kentin bu değerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yeni bir belediye işletmesi olan Antalya Lokantası'nı hizmete açtı. Falez sahil bandında, doğayla iç içe bir konumda yer alan bu yeni mekan, kentin coğrafi tescilli lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor.

Antalya Lokantası'nın bu yılki iftar menüsü, şehrin coğrafi işaretli tatlarını bir araya getirerek özel bir gastronomi deneyimi sunuyor. Alanya'nın meşhur Hülüklü Çorbası ile başlayan menü, Antalya mutfağının vazgeçilmezlerinden tahinli piyaz, Aksu köfte, dökümde kuzu et ve Toros salata ile devam ediyor. Meze tabaklarında ise hibeş, şaksuka, acuka, köz patlıcan ve haydari gibi lezzetler yer alıyor. İftarın finali ise tahinli kabak tatlısı ve irmik helvası ile yapılıyor.