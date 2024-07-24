Muratpaşa Belediyespor Kick Boks Takımı Şampiyonluk Kazandı

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyespor'un kick boks sporcusu Hasan Mert Kızıl'ın yetiştirdiği sporcular, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Antalya ve Konya'da düzenlediği turnuvalarda şampiyonluk kazandı. Şampiyon sporcular, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştı.

Kick boksla ilk kez Muratpaşa Belediyesi Spor Okulları'nda tanışan sporcular, Antalya ve Konya'da 2024'te düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyon şampiyonalarında önemli dereceler elde etti. Şampiyonluk ve dereceler elde eden çocuklar, Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Ziyarette antrenör Kızıl ve Muratpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Yılmaz da yer aldı.

İki dünya, iki Avrupa ve 17 Türkiye şampiyonluğuna imza atmış olan Kızıl, yetiştirdiği sporcuların başarılarının devamını dileyerek, "Spor okullarında atmış olduğumuz başarı tohumları meyvelerini vermeye başladı" dedi.

Muratpaşa'da başta minikler olmak üzere kick boksa çok fazla ilgi olduğunu söyleyen Kızıl, ilerleyen yıllarda uluslararası başarılar hedeflediklerini belirtti.