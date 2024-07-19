Muş Bulanık'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.
Kaymakamlık tarafından muharrem ayı kapsamında Merkez Cami önünde program düzenlendi.
Etkinlikte açılan stantlarda 2 bin kişiye aşure ikram edildi.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, muharrem ayının aşure ayı olduğunu söyledi.
Manevi değerleri hatırlamak gerektiğini belirten Koşansu, etkinliğin kaynaşmayı sağladığını kaydetti.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz katıldı.
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