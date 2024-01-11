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Muş'ta Bandrolsüz Sigara ve Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Muş'ta Bandrolsüz Sigara ve Tütün Operasyonu

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sigara doldurma makinası, havalı kompresör, kıyılmış tütün, içi doldurulmuş makaron, bandrolsüz sigara ve boş makaronlar ele geçirildi. İlgili konuda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muş\'ta Bandrolsüz Sigara ve Tütün Operasyonu
11.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:30
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Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 64 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin dal içi doldurulmuş makaron, 22 paket bandrolsüz sigara, 49 bin 800 dal boş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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