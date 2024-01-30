Muş\'ta Model Uçakların Test Uçuşu Gerçekleştirildi

Model uçakların test uçuşu gerçekleştirildi
MUŞ - Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TEKNOFEST'e hazırlık çerçevesinde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için model uçak kursu düzenledi.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün TEKNOFEST hazırlıkları çerçevesinde düzenlediği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde açılan model uçak kursu büyük ilgi gördü. 10 gün süren kursun ardından, gençler tarafından hazırlanan model uçaklar 1071 Alparslan Spor Kompleksi sentetik sahada test uçuşuna çıktı.
Yapılan programda, gençlerin emeğiyle ortaya çıkan model uçaklar, gökyüzünde başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Gençlerin havacılık alanındaki yeteneklerini geliştirmeye yönelik düzenlenen etkinlikle, geleceğin teknoloji ve havacılık profesyonellerini teşvik ediliyor.
Gençlerin kendi emekleriyle tasarlayıp ürettiği model uçaklar, test uçuşlarında başarıyla performans sergileyerek izleyicileri etkiledi. Havacılık alanında genç yeteneklere verilen destek, Muş'un teknolojik ve bilimsel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.
Model uçakların test uçuşu için düzenlenen programa katılan Vali Avni Çakır, İnsanlı ilk uzay misyonunda denenen 13 projeden birinin Muş'ta sekizinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlandığını ifade ederek, "Muş, yaklaşık 10-15 gündür Türkiye gündeminde çok üst sıralarda yer aldı. Özellikle insanlı uzay misyonumuzun başlaması münasebetiyle Muş, bilim dünyasında çok konuşuldu. Uzayda uygulanacak deneylerden bir tanesi de Muş'taki sekizinci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan bir deneydi. Bu çocuklarımız Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde hocalarıyla birlikte bu deneyi hazırladılar ve bu gurur bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Muş olarak biz 2 kere gurur yaşadık" dedi.
Vali Çakır, öğrencilerin yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmaları için desteklerini sürdüreceklerini belirterek, "Öte yandan bildiğiniz gibi Türk gençliğinin son yıllarda büyük bir heyecanla beklediği Türkiye çapında artık ve yavaş yavaş dünyaya taşınan TEKNOFEST etkinliği var. Şu an biz de aynen böyle Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki gençlerimiz nasıl Türkiye'nin branşlarından en öne aldıysak inşallah DENEYAP atölyelerimiz, gençlik merkezindeki gençlerimizle TEKNOFEST'te birincilik kürsüsüne çıkarmak amacıyla yola çıktık. Bu amaçla açmış olduğumuz kurs yaklaşık 10 gün olmasına rağmen çok büyük bir ilerleme kat etti. İnşallah yarışmalara kadar bu konudaki imkanlarımızla birlikte çok daha üst seviyelere çıkıp bu yarışmalarda Muş'u tekrar dereceyle kürsüde görmeyi umut ediyoruz" şeklinde konuştu.
Gençlere yönelik model uçak kursu açtıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, "Gençlerimiz uçak üretimini burada öğrendiler, nasıl uçurabileceklerini simülasyonla uzun bir eğitim süreci gerektiren bu işi bir haftadır başlatmış olduğumuz eğitimimizle üretilen uçakların ilk uçuşunu bugün gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız uçak mühendislerimiz Muş ilimizde yetişsin, TEKNOFEST'te daha fazla hazırlık yapalım. Böylelikle milli teknoloji hamlesi kapsamında gençlerimize fayda sağlamak ve gençlerimizi teknoloji ile buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Model uçak pilotluğu yapan Ömer Faruk Şepik isimli öğrenci, Muş gençliğinin ismini uzayda olduğu gibi göklerde de duyuracaklarını ifade ederek, "Son zamanlarda insanlı uzay misyonumuzda Alper Gezeravcı albayımızla birlikte Muş'tan gönderdiğimiz PRANET deneyini uzaya taşımış olduk. Muş gençleri olarak bu yaptığımız model uçaklarla uzayda olduğu gibi göklere de ismimizi yazmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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