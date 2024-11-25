Muş ve Bitlis\'te Karla Mücadele

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Muş ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 154 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, yüksek kesimdeki 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, yolların en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmaya başladığını söyledi.

Kale Mahallesi'nde çiftçilik yapan besiciler de ahırların önünde hayvanlarına yem verdi.

Besicilerden Aydın Erikli, AA muhabirine, havaların düne kadar iyi gittiğini, kar yağışının bir anda başladığını söyledi.

Kentte 20 yıldır besicilik yaptığını belirten Erikli, bundan sonra hayvanları ahırlarda besleyeceklerini ve onlara yazın biriktirdikleri ot ve samanı vereceklerini dile getirdi.

Bitlis

Bitlis'te geceden bu yana devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapanan köy yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti.

Yağışla beyaza bürünen kentte, araçların ve ağaçların üzeri karla kaplandı.

Esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Hakkari

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Sağanağın kara dönüştüğü yüksek kesimler beyaza büründü.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.