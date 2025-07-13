Musab için yardım çağrısı - Son Dakika
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Musab için yardım çağrısı

13.07.2025 11:22
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Gazze'de bombardıman sonucu felç olan 14 yaşındaki Musab, ağır tedaviye ihtiyaç duyuyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği bombardımanda başına isabet eden şarapnel parçasıyla felç olan 14 yaşındaki Musab Dibs, 2 ayı aşkın süredir hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

Küçük Musab'ın hayatı, mayıs ayı başlarında Gazze kentindeki çadırlarının yakınına düşen bombayla değişti. Aile bireylerinin de yaralandığı saldırıda en ağır yarayı Musab aldı.

Başına isabet eden şarapnel parçasıyla felç olan, yeme refleksini kaybettiği ve gıdaya erişemediği için yetersiz beslenme sorunu yaşayan Musab, artık tanınmayacak bir halde. Musab'ın saldırıdan önce çekilmiş fotoğrafları ile bugünkü hali arasındaki fark da bunu gözler önüne seriyor.

Yoğun bakımda olması gerekirken kalabalık bir ortamda yatıyor

Musab, saldırının ardından ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İsrail ordusunun, 18 Mayıs'ta Endonezya Hastanesi'ni kuşatmasıyla Şifa Hastanesi'ne nakledildi. Küçük Musab, 63 gündür de Şifa Hastanesinde "ölü" gibi yatıyor.

Gazze'de sağlık sistemi çöktüğü ve hastaneler ancak kısmi olarak hizmet verdiği için Musab, yoğun bakımda olması gerekirken, kalabalık bir ortamda ve evlerde kullanılan örtü ve döşeklerin serildiği bir yatakta yatıyor.

"Anne" deyişine hasret kaldı

Annesinin şırıngayla beslediği Musab, gözlerini oynatması dışında hiçbir hayat belirtisi göstermiyor. Gerekli tedaviyi alamadığı için de Filistinli çocuğun vücudunda yara, iltihap gibi komplikasyonlar oluşuyor.

Annesi Sıhnac Muhammed Said Dibs, "63 gündür onun 'anne' diye seslenmesini bekliyorum. Anne deyişine bile hasret kaldım. O benim biricik oğlumdu ve ailesine yiyecek ve su getiriyordu." diyerek oğlunun düştüğü halden duyduğu üzüntüyü ağlayarak anlattı.

Acılı anneden oğlunun Gazze dışında tedavisi için "yardım" çığlığı

Gazze'deki doktorların tıbbi imkanlar elvermediği için hasta ve yaralıları tedavi etmekten aciz olduğuna işaret eden Filistinli anne, oğlunun Gazze dışında tedavi edilebilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Sağlık, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

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