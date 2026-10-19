Elon Musk açıkladı: Gelecek yıl Amerika\'daki her çocuk bir SpaceX hissesi alacak

Elon Musk açıkladı: Gelecek yıl Amerika'daki her çocuk bir SpaceX hissesi alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milyarder iş insanı Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerinden birini vereceğini açıkladı. Musk, dağıtımın nasıl yapılacağını belirtmedi. CNBC'ye göre ülkede 18 yaşından küçük 72 milyon kişi var; son kapanış fiyatlarıyla hisselerin toplam değeri 10,5 milyar dolar civarında hesaplanıyor.
ABD'li milyarder Elon Musk, gelecek yıl ABD'deki "her bir çocuğa" üst yöneticisi olduğu SpaceX şirketindeki "hisselerinden birini" vereceğini duyurdu.
Elon Musk, aynı zamanda sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX'teki hisselerine ilişkin vaatte bulundu.
Musk, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim." ifadesini kullandı.
DAĞITIMIN NASIL YAPILACAĞI BELİRSİZ
Bu girişimin devamının da geleceğini belirten Musk, paylaşımında dağıtımın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.
72 MİLYON ÇOCUK, 10,5 MİLYAR DOLAR
CNBC televizyonunun haberine göre, ABD'de 18 yaşın altında 72 milyon kişi bulunuyor. Son kapanış fiyatları baz alındığında dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değerinin 10,5 milyar dolar civarı olacağı tahmin ediliyor.
Bu olası dağıtım, elinde milyarlarca SpaceX hissesi bulunduran Musk'ın toplam hisselerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.
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