Musk'ın Reuters İddiası: Gerçek TRSS - Son Dakika
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Musk'ın Reuters İddiası: Gerçek TRSS

Elon Musk, Reuters yerine TRSS'nin ABD'den ödeme aldığını öne sürdü; Rubley yanlışı düzeltti.

14.02.2025 13:18
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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, 2018-2022 yılları arasında Washington yönetiminden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia ettiği kuruluşun haber ajansı Reuters'ın olmadığı, özel sektör ve devlet kurumlarına güvenlik ile bilgi hizmetleri sunan Thomson Reuters Özel Hizmetler (TRSS) şirketi olduğu belirtildi.

Musk'ın, Reuters haber ajansının 2018-2022 yılları arasında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne sürmesinin ardından Thomson Reuters Özel Hizmetler (TRSS) üst yöneticisi (CEO) Steve Rubley, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rubley, ABD Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirilen anlaşmanın Reuters haber ajansı ile yapılmadığını, yine Thomson Reuters grubuna bağlı olan ancak bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetilen TRSS ile yapıldığına işaret etti.

TRSS ile ABD Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkinin "yanlış temsil edildiğini" belirten Rubley, kuruluşun haber ajansından bağımsız ve ayrı bir ABD tüzel kişiliğine sahip olduğunu savundu.

Rubley, "TRSS, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesine yardımcı olmak, kamu güvenliğini desteklemek ve adaleti ilerletmek için onlarca yıldır birbirini izleyen yönetimler boyunca ABD devlet kurumlarına yazılım ve bilgi hizmetleri sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Thomson Reuters grubu içerisinde yer alan TRSS, özel sektör ve devlet kurumlarına güvenlik ile bilgi hizmetleri sağlayan bir şirket.

Musk'tan, Reuters'a "toplumsal aldatmaca" için milyonlarca dolar ödendiği iddiası

Elon Musk, dün İngiliz haber ajansı Reuters'ın 2018-2022 yılları arasında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne sürmüştü.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaların belgelendiği internet sitesine dayandırılan bir başka paylaşımı alıntılayarak, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." ifadesini kullanmıştı.

Alıntılanan paylaşımda ise Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) incelemeleri sonucunda Savunma Bakanlığı'nın, 2018-2022 yıllarında Reuters'a 9 milyon dolarlık "gizemli ödemeler" yaptığının ortaya çıktığı belirtilmişti.

Trump'tan "parayı geri verin" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda, Reuters, Politico ve The New York Times gibi medya kuruluşlarının federal kurumlar tarafından mali olarak desteklendiğini iddia ederek, bu ödemelerin haber içeriğini etkileme amacı taşıdığını öne sürmüştü.

Trump, DOGE'nin konuyla ilgili verilerine atıf yaparak, "Radikal solcu Reuters'ın, Savunma Bakanlığı tarafından 'geniş çaplı sosyal aldatmaca' çalışması için 9 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Parayı geri verin hemen." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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