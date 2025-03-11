Musk'ın Starlink'i Airtel ile Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk'ın Starlink'i Airtel ile Anlaştı

SpaceX'in Starlink'i, Bharti Airtel ile Hindistan'da iş birliği yaparak hizmet sunmayı planlıyor.

11.03.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starlink uydu ağı, Hint telekom operatörü Bharti Airtel ile bir anlaşma imzaladı.

Hindistan'ın en büyük ikinci telekom operatörü olan Airtel'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın detaylarına dair bilgi verildi.

Airtel ve Starlink arasında yapılan anlaşmada, Hindistan'daki müşterilere Starlink servisi sunulması için araştırma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Starlink'in Hindistan'da faaliyetlerine başlamasının hükümetten onay alıp alamayacağına bağlı olduğu vurgulandı.

Anlaşma kapsamında, Airtel'in perakende mağazalarında Starlink ekipmanlarının sunulması, ticari müşterilere Airtel aracılığıyla Starlink hizmetlerinin sağlanması ve Hindistan genelinde kapsama alanını genişletmek amacıyla her iki şirketin ağ altyapılarından ortaklaşa faydalanma imkanlarının araştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Elon Musk, Hindistan, Starlink, Telekom, Spacex, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk'ın Starlink'i Airtel ile Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
ABD’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü ABD'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü
Kırıkkale’de evde yangın çıktı İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı Kırıkkale'de evde yangın çıktı! İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı
Papa Francis’in sağlık durumu iyiye gidiyor Papa Francis'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı

17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:58 Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
07:12 YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
04:34 Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
01:16 ABD’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü ABD'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu hava ambulansı düştü
01:13 Kırıkkale’de evde yangın çıktı İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı Kırıkkale'de evde yangın çıktı! İtfaiye eri ve bir vatandaş yaralandı
00:43 Papa Francis’in sağlık durumu iyiye gidiyor Papa Francis'in sağlık durumu iyiye gidiyor
00:09 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 19:18:36. #7.11#
SON DAKİKA: Musk'ın Starlink'i Airtel ile Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.