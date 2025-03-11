Musk: X Erişim Sorunu Ukrayna Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk: X Erişim Sorunu Ukrayna Saldırısı

Elon Musk, X sosyal medya platformundaki erişim sorununu Ukrayna kaynaklı siber saldırıya bağladı.

11.03.2025 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununun, "Ukrayna kaynaklı siber saldırı" olduğunu söyledi.

Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu.

Ne olduğundan "tamamen emin olmadıklarına" işaret eden Musk, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.

Hükümet kesintileri

Musk, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin işten çıkarmaları ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kesintilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hükümette "çok büyük miktarda israf ve dolandırıcılık" olduğunu söyleyen Musk, şu ifadeleri kaydetti:

"Öyle ki Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından geçen sene yayımlanan raporda, hükümet yolsuzluğunun yarım trilyon dolar olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Bu, Trump yönetimiyle ilgili değil, (eski ABD başkanı Joe) Biden yönetimiyle ilgili."

Musk, söz konusu "yolsuzluklara" ilişkin, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veri tabanında yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu iddiasını da hatırlattı.

Bu yolsuzluk iddialarının nasıl araştırıldığı sorusuna ise Musk, "Esas olarak parayı takip ediyoruz. (USAID) Muazzam miktarda paranın sivil toplum kuruluşlarını gönderildiğini gördük." dedi.

Söz konusu denetlemeleri yapan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) ise tüm federal departmanları araştırdığını söyleyen Musk, bu ekibin 100'ün üzerinde çalışanı olduğunu da belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Medya, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk: X Erişim Sorunu Ukrayna Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

00:09 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı
23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
09:25 Takımı maç kazanan başkan istifa etti Takımı maç kazanan başkan istifa etti
09:03 Türkiye’de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı Türkiye'de tam 5 sezon forma giyen yıldız oyuncu silahlı hırsızlığa karıştı
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:09 Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 04:17:35. #7.12#
SON DAKİKA: Musk: X Erişim Sorunu Ukrayna Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.