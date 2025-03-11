Musk: X Erişim Sorunu Ukrayna Saldırısı

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununun, "Ukrayna kaynaklı siber saldırı" olduğunu söyledi.

Fox Business Network'e röportaj veren Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin konuştu.

Ne olduğundan "tamamen emin olmadıklarına" işaret eden Musk, "Ancak X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.

Hükümet kesintileri

Musk, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin işten çıkarmaları ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kesintilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hükümette "çok büyük miktarda israf ve dolandırıcılık" olduğunu söyleyen Musk, şu ifadeleri kaydetti:

"Öyle ki Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından geçen sene yayımlanan raporda, hükümet yolsuzluğunun yarım trilyon dolar olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Bu, Trump yönetimiyle ilgili değil, (eski ABD başkanı Joe) Biden yönetimiyle ilgili."

Musk, söz konusu "yolsuzluklara" ilişkin, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veri tabanında yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu iddiasını da hatırlattı.

Bu yolsuzluk iddialarının nasıl araştırıldığı sorusuna ise Musk, "Esas olarak parayı takip ediyoruz. (USAID) Muazzam miktarda paranın sivil toplum kuruluşlarını gönderildiğini gördük." dedi.

Söz konusu denetlemeleri yapan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) ise tüm federal departmanları araştırdığını söyleyen Musk, bu ekibin 100'ün üzerinde çalışanı olduğunu da belirtti.