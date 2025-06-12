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Musluktan Elektrik Üretimi

Musluktan Elektrik Üretimi
12.06.2025 11:51
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Bitlis'te öğrenciler, musluk suyu basıncını kullanarak elektrik üreten mini jeneratör tasarladı.

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, musluktan akan suyun basıncını kullanarak elektrik üretti.

Ev ve iş yerlerinde musluklardan akan suyun basıncını kullanarak elektrik üretmek isteyen 5. sınıf öğrencisi Ahmet Renas Taşdemir ve 7. sınıfta okuyan Ahmet Asaf Erdil, proje hazırlamaya karar verdi.

Proje danışmanı ve fen bilgisi öğretmeni Musa Dalga'dan destek alan öğrenciler, "Ev Tipi Mikro Türbin: Musluktan Enerjiye Dönüşüm" ismini verdikleri proje kapsamında içinde bobin, mıknatıs ve türbin bulunan mini jeneratör tasarladı.

Jeneratörü musluğa entegre eden öğrenciler, musluktan akan suyun basıncıyla 5 ila 12 voltluk elektrik enerjisi üretmeyi başardı.

Proje sayesinde musluklardan akan suyun dönüştürüldüğü enerjiyle cep telefonu ve tablet gibi bazı elektronik cihazlar şarj edilerek enerji tasarrufu ve su kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacak.

Projeyi daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, gelecek yıl TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılmayı hedefliyor.

"Herkes evinde bu sistemi uygulayabilir"

Fen bilgisi öğretmeni Musa Dalga, AA muhabirine, uzun süre yürüttükleri çalışma sonucu musluktan akan sudan elektrik ürettiklerini söyledi.

Çalışmayla 5 ile 12 volt arasında elektrik ürettiklerini belirten Dalga, şunları kaydetti:

"Evde elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken, banyomuzu yaparken, çamaşır ve bulaşık yıkarken boşa giden suyun gücünü elektriğe dönüştürüp telefonumuzu ve tabletimizi şarj ettik. Suyun enerjisinden faydalanmak için yaptığımız mini jeneratörde bobin, mıknatıs ve türbin var. Suyun akmasıyla dönen türbin, mıknatısı da döndürüyor. Bunların dönmesiyle elektrik elde ettik. Evimizde artık su boşa akmayacak. Bir yandan çamaşır, bulaşık ve elimizi yıkarken bir yandan da elektrik üretiyoruz. Enerji tasarrufu için herkes evinde bu sistemi uygulayabilir."

Suyun verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Dalga, "Jeneratörü geliştirerek, daha büyüğünü elde edip ana şebekelere, binaların şebekelerine bağlayarak daha fazla enerji üretilebilir. Akan sudan bedava enerji elde edebiliriz." dedi.

Ahmet Renas Taşdemir ise boşa akan suyu değerlendirmek istediklerini ifade ederek, "Arkadaşımla aklımıza bu proje geldi. Barajları küçültsek böyle olur. Hocamıza danıştık ve uygun gördü. Çalışmalara başladık. Akan su hem evimizdeki enerjiye tasarruf sağlasın hem de boşa gitmesin." diye konuştu.

Ahmet Asaf Erdil de "Arkadaşımla 'Suyu elektrik enerjisine dönüştürebiliriz.' dedik. Projeyi hazırladıktan sonra su basıncıyla elektrik enerjisi ürettik. Su boşa akmamış oldu. Bunu geliştirebiliriz. Projeyi barajlara kadar taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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