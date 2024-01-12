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Müslümanlar Zulmün Karşısında Olmaya Devam Edecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ramazan Tutal, Müslümanların her zaman zulmün ve zalimin karşısında olmaya devam edeceğini belirtti. Tutal, Trakya Anadolu İmamhatip Lisesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, zulme uğrayan Müslümanların huzura, barışa kavuşması temennisinde bulundu ve insanların yaşanan zulümlere sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Tutal, Müslümanların birlik olması gerektiğini ve Gazze'de yaşanan zulme hiçbir zaman sessiz kalmamaları gerektiğini dile getirdi.

Müslümanlar Zulmün Karşısında Olmaya Devam Edecek
12.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:51
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ramazan Tutal, Müslümanların her zaman zulmün ve zalimin karşısında olmaya devam edeceğini söyledi.

Milli Türk Talebe Birliği Tekirdağ Şubesince Trakya Anadolu İmamhatip Lisesi'nde "İslam Coğrafyasında Soykırım" konferansı gerçekleştirildi.

Tutal, konferansta yaptığı konuşmada, zulme uğrayan bütün Müslümanların huzura, barışa kavuşması temennisinde bulundu.

İnsanların yaşanan zulümlere sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Tutal, "Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan katliamı, soykırımı inşallah ortadan kalkar. Müslümanların bu konuda çabası önemli ama yetersiz. Gayretimizi güzel ama bu gayreti artırmamız, bu konudaki seferberliğimizi çoğaltmamız lazım. Belki şu an rahatça gülebiliyoruz, rahatça su içebiliyoruz ama şu an Gazze'de bir çocuk bir bardak su bulabilmek için kilometrelerce öteye gidiyor." dedi.

Tutal, Müslümanların birlik olması gerektiğini Gazze'de yaşanan zulme hiç bir zaman sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi.

İnsanların sürekli bir imtihandan geçtiğini aktaran Tutal, "Biz belki bazen iyi bir şey yerken kardeşlerimizi bundan daha iyisine layık Allah'ın sen onlara daha iyisini Gazzeli kardeşlerimize nasip et demeliyiz. Nerede bir kan akıyorsa, nerede bir zulüm varsa biz Müslümanlar olarak oradayız, zalimin karşısındayız. Bu bugün katil İsrail terör devletinin yaptığı, daha önceki yıllarda Bosna Hersek'te yapılanlar ve daha önce Müslümanlara yapılan her türlü zulmü her türlü baskıya, her türlü soykırıma karşı durmak bizim en önemli vazifemiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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