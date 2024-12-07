Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Açıldı

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı. 170 eser sergileniyor.

07.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13'üncü kişisel hüsnühat sergisi Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı.

Efe'nin daha önce görülmemiş 170 eserinin yer aldığı sergi, sanatçının son 3 yılda yapıklarından oluşuyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, serginin açılışında, sanatın bütün şehirlere yakıştığını ama en çok İstanbul'a yakıştığını söyledi.

Gül, İstanbul'un kültür, sanat, edebiyat programlarıyla daha güzelleştiğini belirterek, "Sizlerin bu etkinliklere ilgisi, katılımı olduğu müddetçe sanatçılarımız bu tür etkinlikleri daha çok yapacaklardır. İstanbul'da yaklaşık 1,5 senedir görev yapıyoruz. Bu ve buna benzer birçok etkinlik gördüm. Şehir güzel, sanat güzel, kültür güzel." dedi.

"Bu sergi benim gözbebeğim"

Hattat Mustafa Cemil Efe, AA muhabirine, "Birçok ayetikerimenin yer aldığı sergi. Benim gayem sanatımla Kur'an-ı Kerim'in özellikle insanları uyarıcı, teşvik edici ayetlerini göstermek. Bu sergi de tam olarak yapmış olduğumuz şey bu oldu." dedi.

Efe, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nin sanatseverlerin ulaşımı açısından çok güzel bir mekan olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada sanatseverleri başından sonuna kadar çok güzel bir serüven bekliyor. Eğer eserleri okuyup onlarla hemhal olurlarsa çok değerli bir bilgiyle buradan çıkacaklar. O bilgi de Allah'ın ne kadar büyük olduğu, İslam'ın insanlık için ne kadar güzel bir şey olduğudur. İslam asla kompleks duyulacak bir şey değil. Bizatihi şeref ve izzetle taşınacak bir şeydir. Aslında bunu göstermeye çalışıyoruz. Her sergiyi bir önceki sergiden daha iyi yapmaya, daha çok hizmet etmeye, daha çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sergi benim gözbebeğim."

Açılışta ayrıca, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuşma yaptı.

Sergide ayrıca, koleksiyoner Yusuf İyilik koleksiyonundan Hüsn-i Hat Sanatı ile ilgili bir çok antika eşya da sergilenecek. Hokka ve divitlerin yanında, hat makasları ve hattat sandıkları, maktalar ve çok özel hat kalemtraşları yer alıyor.

Sergi, 18 Aralık'a kadar görülebilecek.?

Kaynak: AA

Mustafa Cemil, Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, istanbul, Güncel, Hattat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
20:29 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
20:29 Yeniden Refah Partisi’ne şok Belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:01:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Cemil Efe'nin 'Tecelli' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.