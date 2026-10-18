MYK'nın atadığı CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, İstanbul'da iktidar kuracaklarını söyledi - Son Dakika
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MYK'nın atadığı CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, İstanbul'da iktidar kuracaklarını söyledi

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CHP İstanbul İl Başkanlığına MYK kararıyla atanan Mehmet Ali Yüksel, Sarıyer'deki basın toplantısında İstanbul'da CHP iktidarını kuracaklarını açıkladı. Yüksel, sel ve su baskınlarında can kayıpları ile yaralılar bulunduğunu belirterek vefat edenlere rahmet diledi.

CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İstanbul İl Başkanlığına atanan Mehmet Ali Yüksel, İstanbul'da CHP iktidarını kuracaklarını söyledi.

Yüksel, göreve başlamasının ardından partisinin Sarıyer'deki il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

Çalışmalarından dolayı eski CHP İl Başkanı Gürsel Tekin ile çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yüksel, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Yüksel, İstanbul'da sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarına da değinerek, "Maalesef ülkemizin en büyük, en gelişmiş ili olan İstanbul'umuzun bile doğal afetler karşısında ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gördük. Can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu, maddi hasarlar oldu. Vefat eden İstanbullu hemşerilerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Geçmişte birlikte siyaset yaptığı kişiler ve farklı partilerde bulunan eski yol arkadaşlarını yeniden CHP çatısı altında bir araya gelmeye davet eden Yüksel, hukukun ve adaletin toplumun her kesimi için savunulması gerektiğini anlattı.

CHP'nin iktidar olacağına inandığını belirten Yüksel, "CHP İstanbul İl Örgütü olarak İstanbul'da CHP iktidarını kuracağız. Bizler, CHP İstanbul İl Örgütü olarak kadınıyla, genciyle, öğrencisiyle, emeklisiyle, emekçisiyle CHP iktidarının en büyük örgüt gücü olacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksel, basın açıklamasının ardından makamında partililerin tebriklerini kabul etti.

Kaynak: AA
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