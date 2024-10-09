İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde açtığı ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Arap kılığına girmiş İsrail askerleri, Nablus kentinde genç erkeklerin bulunduğu bir araca ateş açtı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Eş-Şarki Çarşısı'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşını hastaneye naklettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Nablus'ta İsrail Ateşi: 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
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