Nablus'ta İsrail Ordusundan Baskın

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine "kapsamlı baskınlar" düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Nablus kentinin birçok bölgesinde baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda İsrail askerleri, kentin Eski Şehir bölgesini de ablukaya aldı.

İsrail askerleri baskında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerinde zorla arama yaparken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alarak sorguya çekti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının yanı sıra Nablus'a buldozerlerle takviye edilmiş kuvvetler konuşlandırdığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin kentte attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi.

Gazdan etkilenenler arasında bir de bebeğin olduğuna dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kente yönelik "kapsamlı baskını" ve saldırısı nedeniyle hükümet kurumları, kamu ve özel okullar, üniversiteler ve kent kurumlarında çalışmaların askıya alındığını duyurdu.