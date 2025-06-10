Nablus'ta İsrail Ordusundan Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nablus'ta İsrail Ordusundan Baskın

10.06.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Nablus'ta kapsamlı baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine "kapsamlı baskınlar" düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Nablus kentinin birçok bölgesinde baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda İsrail askerleri, kentin Eski Şehir bölgesini de ablukaya aldı.

İsrail askerleri baskında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerinde zorla arama yaparken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alarak sorguya çekti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının yanı sıra Nablus'a buldozerlerle takviye edilmiş kuvvetler konuşlandırdığını söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin kentte attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale edildiği belirtildi.

Gazdan etkilenenler arasında bir de bebeğin olduğuna dikkati çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kente yönelik "kapsamlı baskını" ve saldırısı nedeniyle hükümet kurumları, kamu ve özel okullar, üniversiteler ve kent kurumlarında çalışmaların askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nablus'ta İsrail Ordusundan Baskın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

13:18
Kütahya Simav’da korkutan deprem
Kütahya Simav'da korkutan deprem
12:24
Avusturya’da ortaokula silahlı saldırı En az 9 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti
20:17
Mermerli Plajı’nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti Valilik araya girdi
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:20
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
24 saat arayla aynı yerde kaza yaptılar
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 14:44:53. #7.13#
SON DAKİKA: Nablus'ta İsrail Ordusundan Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.