Nablus'ta İsrail Saldırıları Artıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evlere ve mülklere saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup İsrailli, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi çevresine baskın gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun koruması altında bölge sakinlerini darbeden İsrailliler, araçlara taş attı, pencerelerini kırdı, evlere ve Filistinlilerin mülklerine saldırdı.

Bölge sakini Filistinliler ile onların topraklarını gasbeden İsrailliler arasında arbede yaşanırken İsrailliler, ateşli silah da kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere ait zeytinliklere, tarım arazileri ve mülklerine yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.