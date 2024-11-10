Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi

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Ahmet ÜN – İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, bir sonraki duruşmanın 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması tamamlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım günü başlayan duruşma 10 Kasım saat 01.30'da tamamlandı. Ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık Perşembe günü yapılmasına karar verdi.

Mahkeme, Narin'in babası Arif Güran'ın, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katılma taleplerinin kabulüne, Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin ise reddine karar verdi.

Mahkemenin aldığı kararlar şöyle:

Müşteki Arif ve vekilinin katılma taleplerinin kabulü ile UYAP'ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

Diyarbakır Barosu'nun katılma talebinin kabulü ile UYAP'a katılan olarak sıfatının değiştirilmesine, mahkememize sunmuş olduğu dilekçelerinde yer alan vekillerin UYAP'a eklenmesine,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılma talebinin kabulü ile uyapta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

Katılan Arif vekilinin Baran Güran isimli şahsın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine,

7-8-9 Kasım günlerinde yapılan duruşmanın SEGBIS vasıtasıyla kayıt altına alındığı anlaşıldığından çözümü yapılması için mahkememiz kalem personelinin görevlendirilmesine,

Dosya taraflarının Ramazan Atasoy isimli şahsın tanık olarak dinletme taleplerinin dosyanın muktezası da göz önüne alındığında ileride herhangi bir tartışmaya mahal vermemek için tanık olarak dinlenilmesi talebinin kabulüne, şahsın 18 yaşından küçük olduğu ve mahkememizce yapılan gözlemlerde kendisini duruşmada rahat ifade edemeyeceği izlenimi uyanması karşısında AGO'da bir uzman eşliğinde beyanları alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına, tanığın duruşma günü tutuklu olması halinde celbine, tutuksuz olması halinde hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine,

21 DBP 605 plaka sayılı aracın olay günü PTS kayıtlarının Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenilmesine,

Dosya arasında bulunan daraltılmış baz olarak adlandırılan raporun içeriği dikkate alındığında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak raporu hazırlayan kişilerin hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak hangi cihazlar ile ve yine hangi kriterlere uyularak ve dayandıkları bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına,

Tutuklu sanıkların üzerine yüklenen suçların CMK'nın 100/1 maddesinde sayılan katalog suçlarından olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası'nın 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtilinin ve CMK'nın 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir bilirkişi raporları, kriminal raporları, sanık beyanları ve baz verileri gibi somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında sanığın kaçma, saklanma, yakalanamama ihtimalinin bulunması nazara alındığından sanığın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamı, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın tebliğinden itibaren yedi gün Mahkememize veya başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine (tutuklu ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle) yapılacak beyan ile Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna.

Sanıkların tutuklu bulunduğu cezaevine müzekkere yazılarak bir sonraki celse hazır edilmesinin istenilmesine,

Sanıkların tutukluluk durumunun 4 Aralık 2024 tarihinde incelemeye alınmasına, bu nedenlerle duruşmanın 26 Aralık 2024 tarih ve saat 09: 00'a bırakılmasına karar verildi.