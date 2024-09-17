Narin Güran cinayeti soruşturmalarında gelişme

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesini ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in akrabaları İ.K. ve Ş.K, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yenge H.G.'nin sorgusu sürüyor.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., cuma günü gözaltına alındı. Narin'in akrabaları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. de pazar günü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.G., İ.K. ve Ş.K. bu sabah saatlerinde adliyeye getirilerek, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından ifadeleri alındı.

İ.K. ve Ş.K savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yenge H.G.'nin sorgusu devam ediyor.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada daha önce annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.