Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu - Son Dakika
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Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu

Narin Güran\'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen davada, sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay gününe ilişkin cep telefonu imajlarına ilişkin hazırlanan rapor Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sunuldu. Ailenin avukatı tahliye için başvuru yapacaklarını söyledi.

07.04.2025 16:16
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taş ve çalılarla gizlenmiş halde bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme yaşandı.

OLAY GÜNÜ CEP TELEFONU İMAJLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Narin Güran'ın ailesinin avukatları, bir adli bilişim mühendisinin sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay günü cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu.

Narin Güran'ın ailesinin avukatları, adli bilişim mühendisinin 4 sanığın cep telefonu imajlarına ilişkin hazırladığı raporla ilgili basın toplantısı düzenledi. Adli bilişim mühendisinin tespitleri ile dava dosyasında yer alan daraltılmış baz çalışması ve Ulusal Kriminal Büro'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporla ilgili konuşan avukat Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasında yerel mahkemenin kararına ilişkin istinaf sürecinin devam ettiğini söyledi.

"ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

Beklentilerinin, delillerle olayın açıklığa kavuşması olduğunu ifade eden Akbilek, "Hakikate ulaşmaya yardımcı olması gayesiyle sanıkların cep telefonlarının imajlarından elde edilecek verilere erişilerek alanında uzman bilirkişiler tarafından anlaşılır metin ve grafiklere dönüştürülmesini sağlamak için yaptığımız çalışma tamamlanmıştır." dedi.

"NEVZAT BAHTİYARIN BEYANLARI HAKİKATLE UYUŞMUYOR"

Avukat Yılmaz Demiroğlu ise hakikate ve adalete ulaşma gayesiyle sanıkların telefon imaj kayıtları üzerinde uzman bilirkişi incelemesi yapıldığını ve rapor hazırlandığını belirtti.

Demiroğlu, "Elde ettiğimiz sonuçlar ve yorumlarımıza göre Nevzat Bahtiyar'ın verdiği beyanların hakikate uymadığı ve savunmasının çöktüğü sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. İlk derece mahkemesinin kararında kısmen esas aldığı daraltılmış baz raporuyla ilgili Türkiye'nin en yetkin bilirkişilerinden uzman raporu aldık. Raporda, noktasal tespitin mümkün olamayacağı anlık canlı takipte dahi 500 metreyle 2 kilometre arasında yanılma olabileceği, bu şekilde yapılan konum tespitinin mümkün olamadığı sonucuna varılmıştır. Olayın aydınlatılması için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

TAHLİYELER İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Demiroğlu, müvekkillerinin tutukluluğunun değerlendirilerek, tahliyeleri için başvuru yapacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu - Son Dakika

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