Narino'da Toprak Kayması: 4 Ölü, 100 Aile Evsiz

BOGOTA, 11 Mart (Xinhua) -- Kolombiya'nın güneyindeki Narino bölgesinde pazartesi günü yaşanan toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 aile evsiz kaldı.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yağmurlar birçok şehirde acil durumlara neden olurken, en yıkıcı etkiyi Pasto kentindeki El Encano topluluğu aldı. Burada meydana gelen toprak kayması 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve ciddi hasara neden oldu" dedi.

400'den fazla aileyi olumsuz etkileyen toprak kayması nedeniyle birçok yol kullanılamaz geldi ve üç su kemeri çöktü.

Escobar, yetkililerin yolları enkazdan temizlemek ve tankerlerle halka içme suyu dağıtmak için çalıştığını söyledi.

La Cruz kentinde de 100 aile selden olumsuz etkilendi ve üç yaya köprüsü sular altında kaldı.

Escobar, "24 kent yolları temizlemek ve heyelanlara müdahale etmek üzere iş makinesi talebinde bulundu" dedi.