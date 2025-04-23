Narlıdere'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Narlıdere'de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Narlıdere’de de coşkuyla kutlandı. Narlıdere Belediyesi’nin 23 Nisan kapsamında düzenlediği Çocuk Şenliğine katılan çocuklar, bayramlarını coşkuyla kutladı.

23.04.2025 21:15  Güncelleme: 22:30
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(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de coşkuyla kutlandı. Narlıdere Belediyesi'nin 23 Nisan kapsamında düzenlediği Çocuk Şenliğine katılan çocuklar, bayramlarını coşkuyla kutladı.

TBMM'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Narlıdere'de de kutlandı. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'ndaki törene Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Garnizon Komutanı İstikham Albay Halil İbrahim Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri, STK'lar, muhtarlar ve Narlıdereli vatandaşlar katıldı. Başkan Erman Uzun'un koltuğu devrettiği İlhan Onat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Boran Kolçak da tören protokolündeki yerini aldı. Narlıdere'de öğrenim gören öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gösterilerini sunduğu resmi törenlerde, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri de verildi. Törende, Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu da vatandaşlara mini bir konser sundu.

Resmi törenlerin tamamlanmasının ardından Narlıdere Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenledi. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda kurulan oyun alanlarında eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, 23 Nisan'ı kutladılar. Şişme oyun parklarının yer aldığı alanda bayramın tadını çıkaran çocuklara, pamuk şeker ve popcorn ikramında da bulunuldu. Müzik dinletisinden dans gösterilerine, yüz boyamadan balon dağıtımına kadar birçok etkinliğin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, tüm çocukları aileleri ile birlikte Narlıderelileri Demokrasi Meydanı'nda buluşturdu.

"23 Nisan Çocuk Şenliği ile de minik kardeşlerimize keyifli bir gün yaşattık"

Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, "Atamızın çocuklara verdiği kıymetin ve geleceğe dair umutlarımızın göstergesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'mizde de coşkuyla kutladık. Resmi törenlerin ardından düzenlediğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliği ile de minik kardeşlerimize keyifli bir gün yaşattık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan'ı ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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