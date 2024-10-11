Narlıdere'de Okul Servis Araçları Denetlendi

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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile öğrencilerin güvenli ulaşımı için ilçe genelindeki okul servis araçlarını denetledi.

Öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla oluşturulan Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yer aldığı Servis Denetim Komisyonu, ilçe genelindeki okul servislerinde denetim yaptı.

Servis Denetim Komisyonu'nca yapılan denetimlerde; ilçede faaliyet gösteren okul servis araçlarıyla ilgili evrak ve belgelerin yönetmeliğe uygunluğu ve araçların gerekli donanımına ilişkin kontroller sağlandı.