Nasır Hastanesi Tehdit Altında

Gazze'nin güneyinde uzmanlık alanlarında hizmet verebilen tek sağlık kuruluşu konumundaki Nasır Hastanesinin, İsrail ordusunun sürgün emirleri nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, İsrail ordusunun saldırı tehdidiyle Filistin halkını göçe zorladığı sürgün emirlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin bulunduğu bölgeleri boşaltarak sağlık sistemini kasıtlı olarak çökertiyor ve çalışmasını engelliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun dün yaptığı sürgün emirlerinin Nasır Hastanesini doğrudan hizmet dışı bırakmakla tehdit ettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin, bölgede uzmanlık alanlarında hizmet sunan tek hastane olduğu aktarılan açıklamada, böyle bir durumda yoğun bakım, ameliyathane ve acil servislerdeki onlarca hasta ve yaralının yanı sıra yeni doğan ünitesindeki çocukların "kesin bir ölümle karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinin neredeyse tamamı için Filistinlilere sürgün emri yayımlayarak, bu bölgelere saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bölgeye "eşi görülmemiş şiddette saldırı düzenleneceği" tehdidinde bulunan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinliler için sahil şeridindeki "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve defalarca hedef aldığı Mevasi bölgesine zorunlu göç emri yayımlamıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de daha önce de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu da bombaladı.

Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık kuruluşlarının çoğunu hizmet dışı bırakan İsrail, hem Gazze'ye insani yardım girişini engelliyor hem de sözde izin verdiği merkezlerde insani yardım almak isteyen sivilleri de hedef alıyor.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 201 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 652 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 54 bin 470 kişi yaşamını yitirdi, 124 bin 693 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.