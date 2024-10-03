NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı - Son Dakika
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NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı

Genel Sekreter Rutte, Ukrayna'ya ilk ziyaretinde desteğin artacağını ve NATO'nun yanlarında olduğunu vurguladı.

03.10.2024 15:16
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, görevi devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini yaptığı Ukrayna'da desteğin artarak süreceği mesajını verdi.

NATO Genel Sekreterliği görevini 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralan Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte, Genel Sekreter olarak ilk resmi ziyaretini Ukrayna'ya yaptığına işaret ederek "Görevimin başlangıcında Ukrayna'ya gelerek size, Ukrayna halkına ve izleyen herkese yeni Genel Sekreter olarak NATO'nun, Ukrayna'nın yanında olduğunu açıkça göstermek benim için çok önemliydi." dedi.

Ukrayna'yı desteklemenin önceliklerinden biri olduğunu belirten Rutte, "Ukrayna'yı desteklemeye kararlıyız çünkü güvenliğiniz bizim için önemli ve özgürlük için verdiğiniz mücadele temel ilke ve değerlerimizi yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Savaşın başladığı 2022'den bu yana müttefiklerin Ukrayna'ya "benzeri görülmemiş destek sağladığını" söyleyen Rutte, öte yandan Ukrayna'nın daha fazlasına ihtiyacının olduğunun farkında olduklarını ve desteğin artacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Müttefiklerin Washington'da düzenlenen zirvede "Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolun geri dönülemez olduğu" konusunda mutabık kaldığını hatırlatan Rutte, "Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın ve siz ittifakımızın bir üyesi olana kadar bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Rutte, müttefik ülkelerin hava sahalarına giren Rus füzelerini hedef alıp alamayacağına ilişkin soruya yanıt vererek, "Müttefik topraklarını ihlal eden insansız hava araçlarının ya da füzelerin düşürülmesi elbette ulusal makamların vereceği bir karardır." dedi.

Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden tedarik ettiği silahları Rusya içindeki askeri hedefleri vurmak için kullanma talebine ilişkin görüşü sorulan Rutte, bu konudaki nihai kararın müttefik ülkelere ait olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'dan Ukrayna'ya Destek Mesajı - Son Dakika

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