NATO Ortaklıkları Sempozyumu Saraybosna\'da

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da "Hibrit Zorluklar Zamanında Ortaklık" başlığıyla "NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu" gerçekleştirildi.

NATO tarafından düzenlenen Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığının destek verdiği sempozyuma, üye ülkelerden sivil ve askeri temsilcilerin yanı sıra yerel yetkililer de katıldı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in güvenilir bir ortak olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.

Balkanlar'da güveni ve istikrarı savunan ülkelerle bir araya geldiklerini aktaran Kristo, şöyle devam etti:

"Avrupa'da gelişmiş iyi ülke örneklerini takip etmeyi amaçlıyoruz. Bosna Hersek, barışın ve güvenliğin paha biçilemez değerler olduğunu çok iyi bilmektedir. Bosna Hersek'in egemenliği, anayasal yapısını oluşturan Dayton Barış Anlaşması'na dayanmaktadır ve bu yapı, bugün Avrupa Birliği ile müzakerelere başlayan, Avrupa ülkeleri arasında ortak olarak tanınan bir devlet olmamızı sağlamıştır. Bu değerleri birlikte korumaya devam etmeliyiz. Önümüzde çok iş var ama hepimizin sorumluluk alması gerekiyor."

Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de NATO'ya üye olmanın dış politikadaki birinci öncelik olduğunu kaydetti.

NATO'nun Bosna Hersek'teki varlığının önemli olduğunu ifade eden Konakovic, "Hedefimiz NATO'ya tam üyelik. Gerekli belgelerin hazırlanması ve onaylanması üzerinde çalışıyoruz. NATO'ya üyelik, yatırımcıların sermayelerinin güvende olduğunu garanti eden bir güvenlik şemsiyesi aynı zamanda. Bosna Hersek için Avrupa pazarına açıldığımız bu dönemde bu gereklidir." diye konuştu.

NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Javier Colomina, Balkanlar'ın batı bölgesinde bulunan ülkelerin, NATO için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Colomina, Balkanlar'da istikrarı ve barışı desteklediklerini, barışı zayıflatmaya yönelik girişimlere de izin vermeyeceklerini ifade etti.

NATO Çok Alanlı Kuvvet Geliştirme Başkan Yardımcısı Placido Torresi, stratejik konularda birlikte hareket etmenin kendileri açısından önemli olduğunu, ortakların askeri güçlerinin kapasitelerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

"NATO Ortaklıkları 360 Sempozyumu" yarın sona erecek.