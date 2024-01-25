NATO\'ya İsveç Krallığı\'nın Katılımına İlişkin Protokol Onaylandı

Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.
Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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