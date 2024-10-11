Nazilli\'de Hırsızlık: 70 Bin TL\'lik Ziynet Eşyası Çalındı

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 1 çocuk annesi Mehtap Bur (20) ve Gamze Bakırcı (24), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli ilçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 Ekim günü Yeşil Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Mehtap Bur ve Gamze Bakırcı olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri belirlenen 2 şüphelinin evlerine dün gece saatlerinde operasyon düzenleyerek Bur ve Bakırcı'yı gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan 5 kaydı olduğu öğrenilen 1 yaşında çocuğu olan Bur ve aynı suçtan 2 kaydının olduğu öğrenilen Bakırcı, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırcı ve 1 yaşındaki çocuğuyla birlikte Bur, tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi. Çalınan ziynet eşyalarının bir kısmının şüpheliler tarafından satıldığı öğrenilirken, para ve ziynet eşyalarının ise sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),