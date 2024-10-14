Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.C idaresindeki 48 Y 2448 plakalı otomobil, Nazilli- Bozdoğan yolu Yazırlı Mahallesi kavşağında P.Ş.U'nun kullandığı 09 AGM 353 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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