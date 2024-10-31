Nazilli'de uyuşturucu ticareti operasyonu - Son Dakika
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Nazilli'de uyuşturucu ticareti operasyonu

Nazilli\'de uyuşturucu ticareti operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletle uyuşturucu satan A.B. suçüstü yakalanarak tutuklandı.

31.10.2024 14:47
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde A.B., motosikletiyle uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şüphelinin motosiklet ve evinde de uyuşturucu ele geçirildi. A.B. ile onun evinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler A.B.'nin kullandığı motosikleti takibe aldı. A.B. motosikletiyle O.İ.'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. A.B. ve O.İ. gözaltına alındı. Şüphelinin motosiklet ve evinde yapılan aramalarda 6 kilogram 225 gram kubar esrar ile 708 gram kenevir tohumu, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 225 TL ele geçirildi. Şüphelinin evinde bulunan F.B. ve N.A. da gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, O.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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