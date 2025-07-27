Nazilli\'de Zeytinlik Alan Yangını

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevler kısa süre zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerine sıçradı. Yangın, havada ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alınırken, 4 hektar zeytinlik alan zarar gördü.

Nazilli'nin kırsal Dallıca Mahallesi'ndeki otluk bölgede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılarak yakındaki zeytin ağaçlanın bulunduğu tarım arazilerine sıçradı. Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye 4 yangın söndürme uçağı, 10 arazöz, 2 dozer, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su tankerleri, 6 itfaiye aracı, Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim alanına sıçraması ve yaklaşması önlendi. Alevler havadan ve karadan 2,5 saatlik müdahaleyle saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 4 hektar zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.