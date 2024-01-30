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Nebi Hatipoğlu, ASKON Eskişehir Şubesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Nebi Hatipoğlu, ASKON Eskişehir Şubesini Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Eskişehir şubesine ziyarette bulundu. Hatipoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi alarak, Eskişehir'deki iş insanlarının kente yapacağı yatırımların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yerel yönetimlerin iş insanlarının yatırımlarına destek olmamasının Eskişehir'in diğer illere göre geride kalmasının ana sebebi olduğunu belirtti. Hatipoğlu, Eskişehir'i kalkındırmak ve herkesin belediyesi olmak için çalışacaklarını ifade etti.

Nebi Hatipoğlu, ASKON Eskişehir Şubesini Ziyaret Etti
30.01.2024 - 09:59,
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Eskişehir şubesine ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Ali Semih Ünlü ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Hatipoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Hatipoğlu, Eskişehir'de iş insanlarının kente yapacağı yatırımların önünün açılması gerektiğini ifade etti.

Hizmet belediyeciliğinin, yönetimin vatandaşa hizmet etmesi kadar hizmet edecek iş kollarına da fırsat verilmesi anlamına geldiğini kaydeden Hatipoğlu, "Eskişehir'deki iş insanlarının faaliyetleri iyi bir seviyeye gelmiştir ama diğer illerin çok gerisinde kaldığımızı düşünüyoruz. Mesela Eskişehir bundan yıllar önce Ankara ve Bursa ile mobilya sektöründe yarışırken, bugün Bursa'nın ilçesi İnegöl ile dahi yarışamaz bir noktaya geldik. Bu durumun ana sebebi, yerel yönetimlerin iş insanlarının yatırımlarına destek olmamasıdır. Mevcut yerel yönetimler Eskişehir'e artı değer kayacak iş kollarına gerekli imkanları mobilyacılarda olduğu gibi diğer mesleklere, diğer sektörlere de sağlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'de iş insanlarının üretim kalitelerinin olduğunu fakat bunlara önayak olunması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Maalesef üreticilere fırsat verilmiyor. Bu yüzden belediyelerin muhakkak esnaf ve sanayici insanların söylediklerine kulak vermesi, onların işlerini kolaylaştırıcı faaliyetlerde, altyapı çalışmalarında bulunmaları lazım. İnşallah 31 Mart'tan sonra her bir vatandaşımıza ve iş erbaplarına gerekli konularda desteğimizi verip bu kenti topyekun kalkındıracağız." dedi.

Eskişehir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Eskişehir'e hizmet edebilmek için bu görevlere talip olduk. Eskişehir'in 1 ya da 2 küçük bölgesinde çevre düzenlemesi ve alt yapı hizmeti gibi önemli konularda çalışmalar çok önceden yapılmış ama o mahallelerden dışarı çıktığımızda kentin çok büyük bölümünde hizmete dair bir şey görünmüyor. Biz bu kente hizmet ederek kalkındırmak istiyoruz. Mutlu azınlığın değil herkesin belediyesi olacağız. Hayat standartlarını arttıracağız ve iyi yönde dokunacağız. Böyle güzel bir birliktelikte beraber oldukları için ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü'yü ve yönetim kurulumuzu kutluyorum."

Kaynak: AA
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Eskişehir, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

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