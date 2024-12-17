Necip Hablemitoğlu Parkı Yarın Açılıyor - Son Dakika
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Necip Hablemitoğlu Parkı Yarın Açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu adına yaptığı parkı, ölümünün 22. yıl dönümünde törenle açacak. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer isimler katılacak.

17.12.2024 13:59  Güncelleme: 15:04
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 18 Aralık 2002 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu adına yaptığı park, yarın törenle açılacak. Tören ve anmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

ABB'nin Portakal Çiçeği Caddesi'nde Necip Hablemitoğlu adına yaptığı park, ölümünün 22. yıl dönümünde yarın törenle açılacak. Açılış ve anmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner katılacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, açılış davetiyesinde "Cumhuriyet tarihimizin önemli isimlerinden akademisyen Dr. Necip Hablemitoğlu'nun fikirlerini, mücadelesini ve Cumhuriyet'e olan bağlılığını bir kez daha hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için gerçekleştireceğimiz 'Necip Hablemitoğlu Parkı' açılış ve anma törenine teşriflerinizi arz ederim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Portakal Çiçeği Sokağı'ndaki evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: ANKA

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