Nef Filarmoni Orkestrası Carnegie Hall'da

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Nef Vakfı tarafından kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül'de New York Carnegie Hall Zankel Salonu'nda "Sound of Oneness/ Birliğin Sesi" konserini müzikseverlerle buluşturacak.

Nef Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, son dönem Osmanlı mutasavvıflarından Kenan Rifai'ye ait güfte ve bestelerin sunulacağı konserde, Nef Filarmoni Orkestrası'nı şef Orhan Şallıel yönetecek.

Konserde orkestraya Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve tasavvuf musikisi sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, sanatçı Burak Kut, opera sanatçısı Serkan Kocadere ve tasavvuf musikisi sanatçısı Emre Ömürlü eşlik edecek.

Hoşgörü ve barışın evrensel sembolü Mevlana Celalettin-i Rumi'nin "Birliğe Ulaş" şiiri ile başlayacak olan etkinlik, Kenan Rifai'nin ilahileri ile devam edecek.

Konser, Mevlana ve Rifai'nin öğretileriyle, birlik, hoşgörü ve sevgi temalarını dinleyicilere hatırlatmayı hedefliyor.