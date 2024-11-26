Neriman Oyman'ın Kişisel Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Neriman Oyman'ın Kişisel Sergisi Açıldı

Neriman Oyman\'ın Kişisel Sergisi Açıldı

Zeynep Öztürk'ün küratörlüğündeki 'Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar' sergisi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda.

26.11.2024 23:16
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Zeynep Öztürk'ün küratörlüğünü üstlendiği, ressam Neriman Oyman'ın kişisel sergisi "Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açılan sergide, Oyman'ın 40. sanat yılına özel, 48 eser yer alıyor.

Sanatçı Oyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soyutlanma döneminde olduğunu belirterek, "Dinlenirken çalıştım. Kendime verdiğim bir sürgündü bu. Sonucunda böyle bir sergi ortaya çıktı. İnsanlığa ait masallar bunlar. Köken olarak İran hanedanlığına mensubuz. Dolayısıyla inanılmaz hikayeler, masallar dinledim. Ninemden, dedemden de masallar dinlemiştim. Hikayelerle büyüdüm, donandım. O hikayelerin geri dönüşü olan bu eserler de insanlığa ait hikayeler aslında. Seslenmesem yazık olur, hepsi unutulur diye düşündüm. Rabb'im de bana o gücü, isteği ve yeteneği verdi. Sonucunda da böyle bir sergi ortaya çıktı." dedi.

"Işığımızı saçmalıyız"

Eserlerin herkesin masalı olduğunu dile getiren Oyman, "Masal derken 'masal' değil. Geçmiyor, bitmiyor. O yüzden serginin adı manidar. Devam eden, süren bir şey bu. İçinde hüznü, sevinci, çığlığı, her şeyi kapsıyor. İzleyiciler bu sergiye geldiğinde sevgiyle, kucaklamayla, samimiyetle karşılaşacak. Hepsini resimlerime sığdırdım. Var olmayanı yapmıyorum. Bütünlük içerisindeyim. O yüzden dünyanın herhangi bir yerini de resmetmiş olabilirim." ifadelerini kullandı.

Oyman, sergide, Prag, Rusya, İran ve Arap ülkelerinden parçaların yer aldığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Temelde Türkiye topraklarından işaretler taşıyor. Ben Türk'üm. Türkiye'den dünyaya bakıyorum. Ayaklarım sımsıkı buraya basıyor ve dünyayı buradan görüyorum. Eserler farklı kültürlerden izler taşıyor. Benim muradım insanlıkla buluşmak, vermek istediğin mesajların hepsini verebilmek, insan olduğumuzu, bu erdemi unutmadan yaşamak. Savaşıyorsak bile onu yokluğa dönüştürmeden, yok etme üzerine değil var etme üzerine yapmalıyız. Çünkü biz Allah'ın parçalarıyız. Bize verilen bu nur ve ışıkla, biz de ışığımızı saçmalıyız."

"Tuvallerin her kadrajında ayrı bir hikaye var"

Serginin küratörü Zeynep Öztürk de eserlerdeki masalların hepsinin gerçek masallar olduğunu dile getirerek, "Her tuvalin üzerinde, bir eserden daha fazla eser görüyorsunuz. O kadar detaylı ve ince çalışılmış ki hepsinin hikayesi farklı. Her kadrajında farklı hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Bir buçuk yıldır tüm duygusuyla heyecanıyla yaşanmışlıklarıyla bu sergi için hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Eserlerde masalsı bir görüntü olduğunu aktaran Öztürk, "Masalın aslında yaşla bir ilişkisi yok. Her yaştan insan masal sever. Yaşı olmadığı için sergimiz her yaş kitlesine uygun. Kadrajın içerisindeki figürlerde yetişkinlerin yaşanmışlıkları da var. Tuvallerin her kadrajında ayrı bir hikaye var. Bunlar bir kolaj değil. Hepimiz günlük tutmuşuzdur. Neriman Oyman'ın günlüğü kalem ve kağıttan değil, tuval, fırça ve boyalardan oluşuyor. Her karesi de sanatçının bir hikayesi." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 2 Aralık'a kadar izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Neriman Oyman'ın Kişisel Sergisi Açıldı - Son Dakika

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