Nesli Tehdit Altındaki Vaşak Görüntülendi

Nesli tehdit altında olan vaşak böyle görüntülendi
KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İmanlar Köyü yakınlarında bir vatandaş yolun kenarında yatan vaşağı fark etti.
Kendisini görüntüleyen vatandaşa adeta poz veren güzelliği ile mest etti. "Gel" diye seslendiği vaşağın ormanlık alana doğru kaçtığını gören vatandaşın "Lanet olası nereye gidiyon" diye verdiği tepki tebessüm ettirdi.
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