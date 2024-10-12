Nesli Tükenmekte Olan Akdeniz Foku Görüntülendi - Son Dakika
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Nesli Tükenmekte Olan Akdeniz Foku Görüntülendi

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İskenderun'da oltacı Serkan Kayış, nadir bulunan Akdeniz fokunu cep telefonu ile kaydetti.

12.10.2024 09:57
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İskenderun körfezinde nesli tükenmekte olan Akdeniz foku kameralara yakalandı

Akdeniz fokunu görüntüleyen Serkan Kayış: "Akdeniz fokunu görmek herkese nasip olmaz ve bu bize nasip oldu"

HATAY - Hatay'da olta balıkçısı Serkan Kayış, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokunu İskenderun körfezinde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Soyu kritik tehlikede olan ve Akdeniz'de nadiren görülen Akdeniz foku, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi açıklarında karaya yakın bir noktada vatandaşların kameralarına yakalandı. Bir süre kıyıya yakın noktada gözüken Akdeniz foku, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlarda oltasıyla balık tutmak için kıyıda bulunan Serkan Kayış, Akdeniz fokunu kamerasıyla görüntüledi.

"Yanımıza gelen Akdeniz foku kafasını su yüzeyine çıkarttı"

Akdeniz fokunu görüntüleyen 40 yaşındaki Serkan Kayış, nadiren görülen bir hayvanı görüntülediğini için mutlu olduğunu dile getirerek "Benim en büyük hobilerimden bir tanesi balık tutmak. O gün arkadaşlarla balık tutmaya gitmiştik deniz kenarına oltayı attığımda peşinden büyük bir şeyin geldiğini gördüm önce sonra kayboldu. Yanımıza geldi Akdeniz foku kafasını su yüzeyine çıkarttı. Birkaç dakika bize baktıktan sonra çekip gitti. Şaşırdım ama sonra sevindim. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için telefonu çıkartıp o esnada kayda aldım. Sevincimi herkesle paylaşmak istedim. Önce bir şaşırdım hatta arkadaşın sesi de orada yankılanıyor fark ettiyseniz baya bir sevindik. Akdeniz fokunu görmek herkese nasip olmaz ve bu bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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