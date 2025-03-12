Netanyahu, 5 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, 5 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı

İsrail ve Lübnan arasında yapılan dörtlü görüşmede 5 Lübnan vatandaşı serbest bırakıldı.

12.03.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUDÜS, 12 Mart (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü İsrail, Lübnan, Fransa ve ABD yetkililerinin katıldığı dörtlü görüşme sonrasında İsrail hapishanelerinde tutulan 5 Lübnan vatandaşı serbest bırakmayı kabul etti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantı salı günü Lübnan'ın Nakura kentinde yapıldı.

Toplantıda "bölgede istikrarı sağlamayı amaçlayan" üç ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu gruplar, İsrail ile Lübnan arasında Birleşmiş Milletler'ce tanınan kara sınırı olan Mavi Hat'a ilişkin anlaşmazlıkları, Kasım 2024'te tamamen çekilmeyi gerektiren ateşkese rağmen İsrail askerlerinin Lübnan'da kaldığı beş noktaya yönelik anlaşmazlıkları ve İsrail tarafından tutulan Lübnanlı tutuklular konusunu ele alacak.

Açıklamada serbest bırakılan 5 tutuklunun kimliklerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail'in elinde, Hizbullah ile Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren sınır ötesi çatışmalar sırasında esir ettiği çok sayıda Lübnan vatandaşı bulunuyor. Lübnan vatandaşlarının sayısı bilinmiyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Fransa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, 5 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu
Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti

15:36 Erdoğan’ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın sözleri sonrası DEM Parti harekete geçiyor
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
13:42 MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:14 Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:53 Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu
20:27 Dortmund, Salih Özcan’ın biletini kesti Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 15:57:36. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, 5 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.