Netanyahu, 5 Lübnanlıyı Serbest Bıraktı

KUDÜS, 12 Mart (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü İsrail, Lübnan, Fransa ve ABD yetkililerinin katıldığı dörtlü görüşme sonrasında İsrail hapishanelerinde tutulan 5 Lübnan vatandaşı serbest bırakmayı kabul etti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantı salı günü Lübnan'ın Nakura kentinde yapıldı.

Toplantıda "bölgede istikrarı sağlamayı amaçlayan" üç ortak çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu gruplar, İsrail ile Lübnan arasında Birleşmiş Milletler'ce tanınan kara sınırı olan Mavi Hat'a ilişkin anlaşmazlıkları, Kasım 2024'te tamamen çekilmeyi gerektiren ateşkese rağmen İsrail askerlerinin Lübnan'da kaldığı beş noktaya yönelik anlaşmazlıkları ve İsrail tarafından tutulan Lübnanlı tutuklular konusunu ele alacak.

Açıklamada serbest bırakılan 5 tutuklunun kimliklerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail'in elinde, Hizbullah ile Ekim 2023'te başlayan ve 14 ay süren sınır ötesi çatışmalar sırasında esir ettiği çok sayıda Lübnan vatandaşı bulunuyor. Lübnan vatandaşlarının sayısı bilinmiyor.