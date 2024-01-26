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Netanyahu, bakanlarından UAD kararı hakkında yorum yapmamalarını istedi - Son Dakika
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Netanyahu, bakanlarından UAD kararı hakkında yorum yapmamalarını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhinde aldığı soykırım davası ihtiyati tedbir kararıyla ilgili olarak bakanlarından yorum yapmamalarını talep etti. Ancak aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kararı antisemitizmle suçlayarak yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, bakanlarından UAD kararı hakkında yorum yapmamalarını istedi
26.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:37
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bakanlarından, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yorum yapmamalarını talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, UAD'nin İsrail'e Filistinlilere yönelik soykırımı önlemek ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumu iyileştirmek için önlemler alması talimatını verdiği karar hakkında kabine üyelerinden yorum yapmamalarını istedi.

Buna rağmen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, karar hakkında yazılı açıklama yaparak UAD'yi "antisemizm" ile suçlamıştı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lahey'deki antisemit mahkemenin kararı, önceden bilineni kanıtlıyor: Bu mahkeme adalet değil, Yahudi halkına yönelik zulüm arıyor. Holokost sırasında sessiz kaldılar, bugün de ikiyüzlü bir şekilde devam ederek bir adım daha atıyorlar."

Kaynak: AA
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