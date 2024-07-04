Netanyahu, Biden'ı tebrik etti ve esir takası müzakerelerini bilgilendirdi - Son Dakika
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Netanyahu, Biden'ı tebrik etti ve esir takası müzakerelerini bilgilendirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşerek 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı ve esir takası müzakereleri hakkında bilgi verdi. Netanyahu, Biden'a İsrail'in Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını iletti ve Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ileten tarafların olduğunu belirtti. Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirildi.

04.07.2024 19:53
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Netanyahu "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Biden'ı tebrik etti.

Netanyahu, Biden'ı Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere İsrail'den bir heyet gönderme kararına ilişkin bilgilendirdi.

Görüşmede ayrıca Netanyahu, Biden'a İsrail'in "hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'deki saldırılara devam edeceği mesajını verdi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Biden'ı tebrik etti ve esir takası müzakerelerini bilgilendirdi - Son Dakika

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